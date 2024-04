Omicidio Tramontano, legale famiglia: «Udienza determinante per riscontro premeditazione e crudeltà»

(LaPresse) "Oggi è prevista l'escussione del professor Gentilomo e degli altri medici che hanno svolto le indagini tossicologiche e necroscopiche sui resti mortali di Giulia, quindi l'odierna udienza sarà determinante per verificare il riscontro rispetto a tutte quelle che sono le contestazioni del capo di imputazione e per quanto concerne la somministrazione del veleno". Così l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, legale famiglia Tramontano, poco prima di entrare in Corte d'Assise d'Appello a Milano per il dibattimento del processo che vede il barman, Alessandro Impagnatiello accusato dell'omicidio della compagna, Giulia Tramontano e del piccolo Thiago che portava in grembo. "Oggi non saranno presenti i familiari perché è una cosa che li tocca in una maniera che è facile da immaginare. La testimonianza con ogni probabilità sarà accompagnata anche con delle slide, insomma è stata più opportuna la scelta condivisa anche con la difesa di non presenziare", ha proseguito il legale. "E' un'udienza determinante ai fini del riscontro di una serie di elementi che non sono soltanto quelli della premeditazione ma anche della crudeltà", ha concluso.