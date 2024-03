Maltempo, valanga in Valle d'Aosta: isolate oltre 6mila persone

Il Nord Italia nella morsa del maltempo . Situazione critica soprattutto in. Una valanga ha colpito la Valle di Gressoney, causando l'isolamento di oltre 6mila persone, bloccate da ieri pomeriggio. Ostruita anche la strada regionale 44 all’altezza del comune di Gaby. Nella zona per ora ha smesso di nevicare e appena sarà possibile l’elicottero dei soccorsi si alzerà in volo per valutare la situazione. Allerta maltempo anche in altre regioni, soprattutto Liguria e Lombardia. (LaPresse)