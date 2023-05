(LaPresse) Allerta Rossa per il maltempo in Emilia Romagna. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Nelle immagini il soccorso a un operaio rimasto bloccato in un'azienda allagata a Riccione.

Maltempo, treno pieno di tifosi di Inter e Milan fermato a Rimini. «Non sappiamo se arriveremo in tempo a San Siro»