Incendio boschivo in Calabria, l'intervento dei Vigili del Fuoco

EMBED





L'intervento dei Vigili del Fuoco per l'incendio di bosco che sta interessando il comune di Caulonia (RC). Ecco le immagini che mostrano le operazioni in atto da venerdì. Due canadair, un elicottero dei vigili del fuoco e un velivolo per l'antincendio regionale sono interveenute in località Vincilago a Caulonia, nel Reggino, per un incendio che sta interessando la zona da alcuni giorni. Oltre all'intervento aereo, a terra stanno operando i vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria con il direttore delle operazioni di spegnimento degli stessi vigili. Al momento le squadre a terra stanno operando in particolare per salvaguardare il Santuario Madonna dello Scoglio. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev