Incidente Frecce Tricolori, il momento in cui il pilota si lancia dall'abitacolo con il paracadute

(LaPresse) Un aereo delle Frecce Tricolori è caduto in fase di decollo presso l'aeroporto di Caselle a Torino, durante le prove per un evento in programma domenica in occasione del centenario dell'Aeronautica militare. Il pilota è riuscito a lanciarsi prima dello schianto: dalle prime notizie, è illeso ma sotto choc.