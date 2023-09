Blitz anti-droga nel rione ex Iacp di Santa Maria Capua Vetere, 7 denunce e 100 dosi sequestrate

Trenta uomini appartenenti alla Compagnia e alla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere , in provincia di Caserta, hanno condotto un’operazione mirata contro lo spaccio di droga presso le palazzine dell’ex rione IACP, situate in Via Raffaello di quella località. L’operazione è stata supportata dai militari della Sezione Operativa locale e dalle unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Sarno. Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato alcuni appartamenti i cui occupanti, accortisi della loro presenza, hanno gettato dalla finestra borselli contenenti numerose dosi di cocaina. Inoltre, grazie al fiuto del cane antidroga Max, appartenente al Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno, sono state scoperte ulteriori dosi di cocaina sulle scale di accesso agli appartamenti, in possesso dei sospettati., quest’ultimo sufficiente per una cinquantina di dosi. Inoltre, sono stati confiscati 1.085 euro in contanti, suddivisi in banconote di diversi tagli, e una mazza da baseball. fonte video: Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it