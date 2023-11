Black Friday, al via la settimana degli sconti per lo shopping

E' iniziato il Black Friday che ha preso il via oggi 17 novembre. Ma attenzione, prima di cedere alle sirene delle offerte, facciamo chiarezza. Le tentazioni sono ovunque, sia sui giganti dell'e-commerce come Amazon, eBay, Unieuro, Mediaworld e Samsung, che nei negozi fisici. Il Black Friday, originariamente previsto per il quarto venerdì di novembre, si è trasformato in una settimana di offerte, partendo già dal 16 novembre e culminando ufficialmente il 24 novembre 2023. Alcuni siti potrebbero estendere gli sconti anche nei giorni successivi. Le offerte si prolungano fino al Cyber Monday, il 27 novembre, dedicato agli sconti sugli articoli hi-tech. Ma attenzione, la situazione è più intricata di quanto sembri. Prima di premere il pulsante "acquista", bisogna valutare attentamente le opzioni ed evitare di farsi prendere dalla febbre degli sconti.