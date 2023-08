Barista aggredita per il Pos, il ragazzo che l'ha salvata: «Ho visto l'uomo strangolarla e l'ho immobilizzato»

"Ho visto l'uomo stringerle le mani al collo, d'istinto sono andato dietro al bancone e l'ho immobilizzato". A parlare è il giovane che ha aiutato la barista vittima di un'aggressione a Cornuda. Un uomo si è scagliato contro la ragazza perché il bar ha applicato una commissione di 50 centesimi sul pagamento con bancomat.

La testimonianza: «Aveva il viso viola»

Il ragazzo e altri avventori del bar sono corsi in aiuto della barista: "Aveva la faccia completamente viola, ho agito rapidamente facendogli lasciare la presa per liberarla" spiega il giovane, che ha frequentato Muay Thai per alcuni mesi in palestra. Poi sono intervenuti altri avvenntori del bar in soccorso che hanno immobilizzato l'uomo in attesa dell'arrivo dei Carabinieri.

Sovrapprezzo nello scontrino: il cliente paga con il Pos, se ne accorge e si avventa sulla barista