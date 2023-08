Sovrapprezzo nello scontrino: il cliente paga con il Pos, se ne accorge e si avventa sulla barista

CORNUDA (TREVISO) - Barista aggredita nel pomeriggio del 24 agosto al Dam Bar di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa a Cornuda (Treviso). L'aggressione sarebbe scattata a causa di un sovrapprezzo inserito nello scontrino.

Ma andiamo per ordine. Intorno alle 17.30 un cliente trentenne che aveva pagato con il Pos si è accorto che gli era stato aggiunto il sovrapprezzo. In un attimo si è diretto dietro al bancone e ha aggredito la barista prendendola per il collo. Immediato è stato l’intervento di alcuni clienti che hanno liberato la donna che, in seguito, è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri.