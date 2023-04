Cresce la febbre per la sfida con la Reggina, tifosi in fila per i biglietti

Tifosi in fila di fronte alla rivendita dei biglietti per Frosinone Reggina, partita che potrebbe riportare in serie A i "Leoni", a patto di vincere e di almeno un pareggio del Bari.

Cresce la febbre per la gara dell'1 maggio e si attende uno stadio tutto esaurito, anche se parte della curva lato ospiti sarà usata come "cuscinetto" tra i supporter della squadra calabrese e quelli ciociari. L'incontro, fra l'altro, è considerato ad alto rischio dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive. Ma a Frosinone c'è solo voglia di tornare in A e far partire una festa che la città sta preparando con festoni giallazzurri tra i palazzi, vetrine dei negozi e balconi imbandierati.