Panda rosso, 5 curiosità su questo animale straordinario

Pelliccia morbida e colori vivaci: il panda rosso è tra quegli animali che più incuriosiscono l'uomo. Il suo aspetto lo fa apparire come una creatura dolce e da coccolare, ma in pochi conoscono le sue caratteristiche. Ecco 5 curiosità da sapere sul panda rosso. 5. Si nutre di notte e dorme di giorno: durante il sonno arrotola la coda fino a coprire la testa, in questo modo la luce non lo disturba. 4. Le zampe anteriori hanno un sesto dito, o "falso pollice": un cuscinetto che serve per agguantare il bambù e mangiarlo. 3. Il panda rosso in Cina ha un nome molto poetico: lì questo animale è conosciuto come "volpe di fuoco". 2. Coperto dalla sua fitta pelliccia che lo protegge dal freddo, il panda rosso ama giocare con la neve. 1. Il panda gigante che tutti conosciamo è un lontano cugino del panda rosso: non sono dunque "parenti diretti" come molti pensano.