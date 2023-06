L'orsetto si arrampica sull'albero, mamma Amarena lo sorveglia e cerca cibo

di Sonia Paglia

Uno dei figli dell'orsa Amarena si diverte ad arrampicarsi sull'albero mentre sua madre lo osserva a poca distanza. A riprenderlo, a più di 300 metri di distanza, è stato lo zoologo Paolo Forconi che così non ha disturbato in alcun modo la famigliola di orsi. «La sopravvivenza degli orsetti di Amarena è molto più alta rispetto agli orsetti del Parco d’Abruzzo. Infatti, a un anno e mezzo tutti e quattro figli di Amarena erano vivi, mentre per gli orsetti del Parco è stata calcolata una sopravvivenza del 50%. A tre anni di età è morto solo uno dei quattro figli di Amarena, Juan Carrito perché investito da un'auto, quindi con una sopravvivenza del 75%, molto più alta di quella dei giovani orsi nel Parco». Mentre Forconi riprendeva la tenerissima scena dell'orsetto sull'albero, Amarena mangiava erba e alzava pietre per cercare insetti. «A volte si arrampicano sugli alberi per gioco - dice Forconi - Prima mamma orsa li aveva allattati».