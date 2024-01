Pitbull prende il treno da solo e va a Venezia: la storia del cane in "gita"

Un pitbull di 8 mesi, chiamato Roky, ha compiuto una "gita" in solitaria a Venezia prendendo un treno dalla stazione di Lison di Portogruaro, nel Veneto. Abituato a viaggiare in treno con il fratello del proprietario, Roky si è accomodato su un sedile, guardando fuori dal finestrino. La storia è diventata virale sui social dopo che un passeggero l'ha notato e fotografato. Roky è stato preso in custodia dalla Polizia ferroviaria alla stazione di Santa Lucia e successivamente portato al canile di Mestre , da cui è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.