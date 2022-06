André Aciman: «Dopo "Chiamami col tuo nome", un libro sulla mia adolescenza romana»

André Aciman parla del suo ultimo libro, "Idillio sulla High Line" (Guanda) coraggiosa storia d'amore tra un avvocato e una psicologa sessantenni. L'autore di "Chiamami col tuo nome", diventato un film di Luca Guadagnino premiato con un Oscar, è ora a Roma per indagare sulla sua adolescenza: cinquant'anni fa era arrivato nella Capitale da Alessandria d'Egitto, come profugo. «Ho rivisto la casa in cui vivevo con mia madre e mia sorella», racconta. Lunedì 20 giugno alle 18 lo scrittore statunitense (a New York insegna letteratura comparata) sarà a Roma, alla Casa delle Letterature, per l'anteprima del festival Letterature.