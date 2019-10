Roma, rinnovata la card «Musei in Comune»: ecco le mostre a cui si può accedere gratis

Al via la seconda stagione della MIC, la carta ideata e promossa da Roma Capitale e realizzata da Zètema Progetto Cultura, che al costo di 5 euro permette di entrare per 12 mesi illimitatamente nel sistema dei Musei Civici di Roma Capitale.

Prima importante novità: a partire dalle nuove esposizioni in programma, sarà possibile accedere con biglietto ridotto a tutte le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara Pacis, sinora escluse dalle agevolazioni e quindi a costo intero anche con la MIC. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi si inizia con la mostra CANOVA. Eterna Bellezza, ospitata fino al 15 marzo 2020 e al Museo dell’Ara Pacis con la mostra C’era una volta Sergio Leone, in programma dal 16 dicembre 2019.

Sono riservati in esclusiva ai possessori della MIC, in via gratuita e previa prenotazione allo 060608, gli OPEN DAYS con aperture straordinarie e visite guidate il 26 e il 27 ottobre e il 23 e il 24 novembre di Casina di Cardinal Bessarione, Colombario di Pomponio Hylas, Insula di San Paolo alla Regola, Casa dei Cavalieri di Rodi, Porta Asinaria, Sepolcro degli Scipioni, Insula dell’Ara Coeli, Mausoleo di Monte del Grano, Area Sacra di S. Omobono, Auditorium di Mecenate, Ninfeo degli Annibaldi, Monte Testaccio e Ipogeo di Via Livenza.

Sempre riservate ai possessori della MIC sono le speciali conversazioni e visite guidate nell'ambito dell'iniziativa aMICi, che fino al 17 dicembre saranno dedicate ad aspetti particolari delle collezioni di Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo Dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo dell’Ara Pacis, Musei Di Villa Torlonia, oltre a prevedere passeggiate ai Fori Imperiali, dal Foro di Traiano al Foro di Cesare.

Già da sabato 19 ottobre i possessori della MIC potranno accedere gratuitamente ai Musei e agli spettacoli in occasione delle nuove aperture serali della manifestazione I WEEKEND DELLA MIC. Ogni sabato sera uno dei musei del sistema aprirà le porte dalle 20 alle 24 per accogliere i visitatori con serate di spettacoli e musica in compagnia delle maggiori istituzioni culturali della città. L’appuntamento per i visitatori è ai Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali con le aperture straordinarie del 19 e del 26 ottobre. Successivamente si proseguirà con le aperture serali dei Musei Capitolini in programma il 2, il 9, il 16, il 23, il 30 novembre e il 7 dicembre.

Sabato 14 dicembre torna l’appuntamento con MUSEI IN MUSICA, la notte di arte e musica tra le opere dei Musei in Comune che anche in questa edizione sarà completamente gratuita per i possessori della Card.

Sia «I WEEKEND DELLA MIC» che «MUSEI IN MUSICA, la notte di arte e musica», sono eventi ad ingresso gratuito per i possessori della card MIC mentre è confermato l’ingresso al costo di 1 euro per i non possessori della card.

La MIC è destinata a residenti, domiciliati temporanei e studenti di Università pubbliche o private della Capitale e, al costo di 5 euro, consente l’ingresso gratuito illimitato per 12 mesi in tutti i musei a pagamento del Sistema Musei Civici: Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano - Museo Fori Imperiali, Museo di Roma in Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia: Casino dei Principi / Casino Nobile / Casina delle Civette, Museo dell’Ara Pacis, Museo Civico di Zoologia e Galleria comunale d’Arte Moderna.

La card può essere acquistata, rinnovata o regalata (versione Gift Card) in una delle biglietterie dei Musei in Comune o nei Tourist Infopoint. In alternativa si potrà acquistare sul sito www.museiincomuneroma.it (con l’aggiunta di 1 euro di prevendita).

Tante sono le mostre che con la MIC sarà possibile visitare gratuitamente tra ottobre e dicembre: Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte (fino al 12 gennaio 2020) e L’arte ritrovata (fino al 26 gennaio 2020) ai Musei Capitolini; Aquileia 2200 all’Ara Pacis dal 9 novembre al 1° dicembre 2019; Colori degli etruschi alla Centrale Montemartini fino al 2 febbraio 2020 o Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione in programma fino al 10 novembre alla Galleria d’arte moderna; Sergio Monari. Rifrazioni dell’antico al Casino Nobile di Villa Torlonia fino al 6 gennaio; László Moholy-Nagy e la rivoluzione della visione. Avanguardie ungheresi, fra Espressionismo e Bauhaus dal 28 novembre alla Galleria d’Arte Moderna; Inge Morath, la prima fotoreporter donna entrata a far parte della famosa agenzia fotografica Magnum Photos, al Museo di Roma in Trastevere dal 30 novembre.

Ai possessori della MIC sono anche riconosciute condizioni speciali per visitare i siti storico artistici e archeologici della Sovrintendenza Capitolina aperti a gruppi e associazioni culturali esclusivamente su prenotazione allo 060608. I possessori della MIC pagheranno solamente il costo della visita guidata (attualmente obbligatoria) mentre il biglietto d’ingresso è gratuito. Con la MIC si potrà inoltre usufruire di uno sconto del 10% nelle caffetterie e nei bookshop dei musei. Per il calendario completo di esposizioni, aperture straordinarie, eventi, visite guidate e attività con agevolazioni riservate ai detentori della MIC vedi il programma .

Il comune ha presentato il programma ad ingresso libero ed illimitato fino a dicembre 2019 che proseguirà nel 2020 per tutti coloro che possiedono o acquisteranno la card con novità esclusive. Il programma sarà aggiornato e da oggi disponibile sulla pagina "calendario" del sito www.museiincomuneroma.it.

