Roma, domenica visite gratuite ai musei civici della Capitale

Tornano gli ingressi gratuiti ai musei civici di Roma. Il primo settembre, prima domenica del mese, l'iniziativa riservata ai residenti a Roma e nella città metropolitana. Il progetto è promosso da Roma Capitale, assessorato alla crescita culturale - Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, consente di scoprire, oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti dei musei, le numerose, varie e interessanti esposizioni, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito a esclusione solo di tre mostre: Roma nella camera oscura e Fotografi a Roma al Museo di Roma a Palazzo Braschi e Claudio Imperatore al Museo dell'Ara Pacis.

Con la Mic, la card che al costo di 5 euro permette l'ingresso illimitato negli spazi del Sistema dei Musei Civici di Roma per 12 mesi per chi risiede o studia a Roma, sono gratuite le visite e le attività didattiche che rientrano nel biglietto d'ingresso al museo a cura dei funzionari della Sovrintendenza Capitolina, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell'Ara Pacis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA