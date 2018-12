© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Mic in regalo. Da oggi si potrà regalare la card che permette a chi vive e studia a Roma di entrare illimitatamente per 12 mesi nell'intero Sistema dei Musei Civici. Sempre al costo di 5 euro si potrà donarla aun'altra persona. La Mic Card, ideata e promossa da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale, e realizzata da Zètema Progetto Cultura, ha portato una rivoluzione che ormai è diventata una realtà per Roma, cambiando totalmente il modo di fruire l'arte nel Sistema Musei Civici.«Da luglio e fino a oggi - rende noto il Campidoglio - sono state vendute in totale oltre 40.000 Mic, in media una ogni 2 minuti circa. Dal momento dell'introduzione della card, gli accessi nei Musei Civici con le Mic hanno superato quota 50.000, con una media accessi pari a 1,5 volte per utente, a testimonianza del fatto che i possessori della Mic tornano più di una volta nei Musei, con picchi di 15 visite a utente. Solo la sera di Musei in Musica ne sono state acquistate 385 in 6 ore: infatti la Mic consente anche di accedere, saltando la fila e gratuitamente, alle aperture straordinarie dei musei (festività natalizie e pasquali, eventi serali a un euro come Musei in Musica e La Notte dei Musei).