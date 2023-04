Mercoledì 19 Aprile 2023, 15:39

Spinti da un afflusso di stranieri e da uno spostamento di alto livello nel settore del turismo, l’aumento degli affitti e dei prezzi delle case a Maiorca e nella vicina isola di Ibiza stanno spingendo i residenti a scelte difficili, con alcuni addirittura costretti a vivere in furgoni.

«La gente ora sta cercando un modo per sopravvivere», ha detto un commerciante, che condivide un appartamento con due camere da letto con un’altra coppia da quando la Spagna ha revocato le rigide restrizioni alla pandemia alla fine del 2020. «Se hai uno stipendio normale, è molto difficile trovare un posto dove vivere al giorno d’oggi».

La crisi degli alloggi



La popolazione delle Isole Baleari spagnole, che comprendono anche Minorca e Formentera, è aumentata del 50% dal 1996, principalmente a causa di un’ondata di nuovi arrivati attratti dalle spiagge e dal clima soleggiato. La tendenza ha preso piede negli ultimi anni poiché la pandemia di Covid ha aumentato il numero di lavoratori a distanza sulle isole.

La popolazione in crescita crea la necessità di più poliziotti, medici e addetti alle pulizie, che hanno tutti bisogno di alloggi. Le condizioni che spingono verso l’alto i prezzi in tutto il mondo sono ancora più gravi sulle isole, e a Maiorca, il vincolo naturale sullo spazio è stato esacerbato dalle politiche del governo che limitano le costruzioni per conservare la terra. L’aumento dell’inflazione nell’ultimo anno si è aggiunto alla tensione già crescente.

L'impatto della popolazione straniera



«Sempre più persone si trasferiscono in camper, è ancora una minoranza ma la tendenza è in aumento», ha dichiarato Matias Vidal, direttore dell’agenzia immobiliare locale Inmovisa che vende case a Maiorca da decenni. «Gli stranieri di solito hanno più soldi a disposizione e non cercano così attentamente le occasioni, il che fa salire i prezzi alle stelle».

Persone al di fuori della Spagna hanno acquistato circa il 36% delle proprietà vendute a Maiorca e nelle isole vicine nel quarto trimestre del 2022, secondo i dati del Colegio de Registradores. I broker affermano che gli acquirenti vanno dai pensionati tedeschi e britannici agli investitori dell’America Latina e della Russia.

Tale aumento della domanda ha spinto i prezzi delle case nelle Isole Baleari ai più alti tra tutte le regioni della Spagna, inclusa Madrid, dove i lavoratori sono pagati in media il 30% in più, secondo un rapporto della società di personale Adecco Group AG.

La popolazione straniera è aumentata di quasi sei volte. Anche Maiorca e Ibiza hanno cercato di allontanarsi dall’immagine dell’”isola delle feste” spostandosi maggiormente verso il turismo di lusso. Maiorca ha aggiunto 10 nuovi hotel a cinque stelle dal 2018, mentre il suo vicino più piccolo ha raddoppiato il numero di resort di fascia alta dal 2016.

Lo spostamento peggiora ulteriormente la crisi degli alloggi, perché gli stabilimenti di lusso richiedono più personale. Inoltre, bar e ristoranti hanno bisogno di maggiore personale per tenere il passo. La domanda stagionale di personale comprime ancora di più il mercato e crea un aumento delle tariffe di affitto fino al 46% a Ibiza.