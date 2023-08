Martedì 8 Agosto 2023, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Alla stazione ferroviaria di Fontivegge uno studentato ma non solo. Non solo perché il tavolo aperto tra Comune, Rfi e Adisu, affronterà anche il tema della ristrutturazione del corpo stazione in cui Rfi, naturalmente, farà la parte del leone.

L’idea dello studentato viene rimbalzata di nuovo in questi giorni. L’obiettivo è utilizzare il fabbricato viaggiatori che si sviluppa su tre livelli e soltanto uno è utilizzato, cioè il piano terra dove c’è l’ingresso della stazione ferroviaria, la biglietteria e l’accesso ai binari. Il recupero del fabbricato principale della stazione sarà un’operazione a sei zeri, trapela da palazzo dei Priori, con un intervento che non darà soltanto la possibilità di trovare alloggi per gli studenti. Ma uno dei passaggi chiave sarà anche l’abbattimento della barriere architettoniche per i viaggiatori. Dovrebbe arrivare (arriverà) l’ascensore per fare in modo che possano essere by passate le scale che portano al secondo e al terzo binario. Collocazione e scelte tecnologiche ancora non sono stare rese note, ma il tavolo va avanti da tempo e l’obiettivo è quello di un’accelerazione da qui alla fine dell’anno. Proprio entro la fine dell’anno, dovrebbe andare il porto la ristrutturazione dell’ex scalo merci che dovrà ospitare i corsi dell’Its Umbria Academy, realtà post diploma che sta crescendo di anno in anno.

Adiacente al fabbricato principale della stazione si diramano simmetricamente due altri fabbricati a un solo piano. All’interno del fabbricato viaggiatori è possibile ammirare una scultura di epoca romana piazzata in onore del sacrificio dei perugini nella guerra contro Antonio. Sopra sono presenti maioliche (di epoca moderna) che raffigurano una cartina dell’Umbria e di Perugia con le rispettive attrazioni turistiche.

Sull’ipotesi studentato sta lavorando l’Adisu. E fa il paio con l’intervento all’Ottagono di Ater e Adisu che recupera un edificio mai utilizzato. Operazione nata grazie all’acquisto della Regione avvenuto per quattro milioni di euro e che poterà, con il nuovo anno universitario, all’utilizzo di 60 alloggi da parte degli studenti.

L’operazione di rifunzionalizzazione dello stabile della stazione ha, secondo palazzo dei Priori, vari obiettivi.

Da una parte si lega al recupero (nonostante i tempi lunghi) dell’intera area di Fontivegge. Dall’altra potenzia l’offerta per gli studenti che vengono all’università a Perugia. E ha anche un valore importante dal punto di vista delle mobilità proprio in funzione degli studenti visto che ci sarà chi avrà l’alloggio per studiare in quello che sarà il luogo cittadino più servito dal trasporto pubblico: treno, minimetrò, autobus e, quando sarà realizzato, anche il Brt con il collegamento anche al Santa Maria della Misericordia e con la facoltà di Medicina.