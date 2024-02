Tobia Zevi: «Roma Capitale interessata ad acquistare gli alloggi Ater messi in vendita dalla Regione Lazio»

Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale ha dichiarato: «Abbiamo appreso dai giornali che Ater Roma anche per risanare il Bilancio sarebbe intenzionata a vendere alcune centinaia di alloggi in vari quartieri della città. Dobbiamo però ammettere che l'emergenza abitativa aumenta, e anzi assume sempre più i tratti di un vero e proprio dramma sociale. Da questo punto di vista, occorre ampliare il patrimonio abitativo pubblico, come Roma Capitale sta già facendo, e non ridurlo. Per questo lancio una proposta: riconvochiamo il tavolo aperto con la Regione Lazio, allora governata da Nicola Zingaretti, e proviamo a trasferire la proprietà di tutti gli alloggi disponibili al Comune, senza privatizzare un pezzo di città pubblica. Lo avevamo già immaginato nel Piano Strategico per il diritto all’abitare, approvato nel luglio scorso, e in un'apposita Memoria di Giunta, quindi possiamo davvero procedere. Questa è un’occasione importante per alleggerire la lunga lista di chi una casa l'aspetta da anni, e anche per dimostrare che le istituzioni possono collaborare tra loro a prescindere dai colori politici, nell'interesse dei cittadini più fragili».

