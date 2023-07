Lunedì 24 Luglio 2023, 08:13

Antonello Iannarilli a commissario straordinario dell'Ater di Frosinone, spuntano altre grane nell'azienda che gestisce l'edilizia pubblica. L'associazione Unione dei consumatori, in una nota indirizzata sia al direttore generale dell'Ater Massimo Serafini che alla presidenza della Regione Lazio, l'Unione Consumatori porta all'attenzione un'altra questione. L'associazione chiede chiarimenti sul fatto che per l'Ater di Frosinone, a differenza di quanto accade altrove, «non risultano registrati i contratti di locazione sia ad uso commerciale che ad uso residenziale». Parliamo di un patrimonio immobiliare tra alloggi e locali commerciali di circa 7mila unità. «Se consideriamo anche cessazioni e volture - spiega l'associazione dei consumatori - le operazioni evase potrebbero raggiungere addirittura oltre le 20 mila unità con un importo di diversi milioni di euro». In attesa del decreto di nomina dia commissario straordinario dell'Ater di Frosinone, spuntano altre grane nell'azienda che gestisce l'edilizia pubblica. L'associazione Unione dei consumatori, in una nota indirizzata sia al direttore generale dell'Ater Massimo Serafini che alla presidenza della Regione Lazio, l'Unione Consumatori porta all'attenzione un'altra questione. L'associazione chiede chiarimenti sul fatto che per l'Ater di Frosinone, a differenza di quanto accade altrove, «non risultano registrati i contratti di locazione sia ad uso commerciale che ad uso residenziale». Parliamo di un patrimonio immobiliare tra alloggi e locali commerciali di circa 7mila unità. «Se consideriamo anche cessazioni e volture - spiega l'associazione dei consumatori - le operazioni evase potrebbero raggiungere addirittura oltre le 20 mila unità con un importo di diversi milioni di euro».

P.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agli inquilini, invece dei contratti di registrazione, verrebbe rilasciato soltanto un'attestato di assegnazione.La mancata registrazione, prosegue l'Unione consumatori, «oltre a tutte le conseguenze di legge per l'evasione dell'imposta, ha comportato un notevole disagio per le persone fisiche che avevano stipulato il contatto di locazione ad uso residenziale in quanto non hanno potuto usufruire dei cosiddetti bonus fiscali. Invece, i conduttori dei locali commerciali che hanno portato in deduzione i costi di affitto, rischiano sanzioni a causa della mancata registrazione dei contratti di locazione.L'Unione Consumatori assicura che andrà fino in fondo alla vicenda nell'interesse degli inquilini.L'Ater di Frosinone è stata al centro di altri accertamenti su procedure ritenute illegittime. A questa conclusione è giunta l'Autorità nazionale per l'Anticorruzione (Anac) che si è occupata dell'accordo tra l'azienda pubblica e la Confservizi per la gestione della progettazione sui lavori con il Superbonus e della stazione unica appaltante. Per l'Anac andava fatta una gara d'appalto invece dell'affidamento diretto.© RIPRODUZIONE RISERVATA