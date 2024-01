Ryanair, la compagnia aerea annuncia 10 nuove rotte low cost in estate da Milano e Bergamo

Ryanair, la nota compagnia aerea low cost, annuncia 10 nuove rotte dagli aeroporti di Milano Malpensa e Bergamo-Orio al Serio in vista dell'estate.

Le parole dell'AD O'Leary

«Come compagnia aerea numero uno in Italia siamo lieti di annunciare 10 nuove rotte da Milano per l'estate 2024. Da Malpensa verso Atene, Budapest, Parigi, Marrakech e Tallin e da Orio per Beni Mellal, Castellon, Dubrovnik, Sarajevo e Skiathos».

E O'Leary ha aggiunto: «Offriremo più scelte alle tariffe più basse in Italia e i cittadini visitatori milanesi di Ryanair possono ora prenotare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 euro su Ryanair.com oggi stesso».