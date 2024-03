Tuscia, a 1 ora da Roma immergetevi nei mestieri di una volta: viaggio nelle botteghe storiche

Martedì 26 Marzo 2024, 11:02

Il turismo culturale è un settore sempre più in crescita e capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze, apprezzate da avventori curiosi di conoscere realtà nuove, apprendere ed esplorare, all’insegna del rispetto per le tradizioni e gli usi e costumi: la Tuscia è tra le aree più prolifiche in tal senso. In questo contesto si inserisce “Lazio Artigiana”, una iniziativa finanziata dalla Regione Lazio per le Reti di Imprese tra Attività Economiche, volta a far immergere i partecipanti nella storia e nella cultura del territorio, con tour guidati che raccontano gli antichi mestieri, dimostrazioni dal vivo di tecniche tradizionali e la possibilità per i partecipanti di sperimentare direttamente cosa significhi far nascere un’opera realizzata “a mano”. Foto: Shutterstock/via Ufficio Stampa - Musica: Korben



Leggi anche: -- TUSCIA DA SCOPRIRE A CAVALLO: GLI ITINERARI PIÙ ORIGINALI PER UNA PASSEGGIATA IN MEZZO A STORIA E NATURA