Ryanair apre due nuove basi a Trieste e Reggio Calabria

Martedì 23 Gennaio 2024, 16:40

Ryanair ha annunciato l'apertura di due nuove basi in Italia, una a Trieste e una a Reggio Calabria. La notizia è emersa in anticipo rispetto a un imminente viaggio dell'amministratore delegato, Michael O'Leary, programmato a Trieste tra due giorni.

«La buona notizia - commenta l'amministratore delegato di Ryanair Michael O'Leary - è che il nostro investimento in Italia non riguarda solo Roma e Milano, ma anche le altre regioni, portando turismo ovunque». Arttualmente Ryanair dispone in Italia di 17 basi, che con le due nuove aperture salgono a 19. «Vogliamo crescere del 50% nei prossimi 5 anni - spiega - da 50 a 75/80 milioni di passeggeri, ma occorre che la tassa d'imbarco sia abolita, perché grava interamente sui passeggeri e ostacola la crescita». «Ho avuto incontri con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - ha detto - con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e presto spero con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, so che è molto impegnata, aspetto che si liberi»