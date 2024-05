Piccole città in Italia, da Favignana a Positano: ecco le mete più gettonate

Negli ultimi anni si preferisce sempre di più fare le vacanze visitando soprattutto piccoli centri e in Italia c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma quali sono le mete più cliccate? la risposta c'è la da Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, che ha stilato una classifica delle località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani, indicando il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti di ogni singola e città e il prezzo medio delle case vacanze a notte.

È la seconda città più green d'Italia ma in pochi ci vivono: ecco perché in tanti vanno via

Favignana

La meta preferita e più cliccata è Favignana, l'isola siciliana che fa parte delle Egadi. Il volume di ricerca medio mensile è di circa 91.890, il numero di abitanti è di 4.289 mentre per quanto riguarda un prezzo medio per alloggio a notte è di 127 euro.

San Vito lo Capo

Al secondo posto troviamo un'altra meravigliosa meta siciliana: San Vito lo Capo. Il volume di ricerca medio mensile è pari a quello di Favignana 91.890. Per quanto riguarda il numero di abitanti è di 4.779 mentre per il costo medio per alloggio a notte è di 136 euro.

Portofino

Facciamo un viaggio passando dal sud per arrivare al Nord con Portofino. Nonostante sia un luogo con un numero di abitanti di circa 372, il volume di ricerca medio mensile è di 91.330. Il costo medio per un alloggio a notte è abbastanza alto visto che parliamo di 407 euro.

Courmayeur

Rimaniamo sempre al Nord ma cambiando totalmente località, passando dal mare alle montagne con la rinomata Courmayeur in valle d'Aosta, che si piazza come la prima località sciistica nel nostro paese. La densità di popolazione è di 2.761 abitanti, il volume di ricerca medio mensile è di 75.310 e per quanto riguarda il costo medio per un pernottamento è di 280 euro.

Positano

Ritorniamo nuovamente nel Sud Italia e in località di mare con Positano. Una delle mete più gettonate anche dai vip conta circa 3836 abitanti, ha un volume di ricerca media pari a 75.070 e infine per quanto riguarda il costo medio di un singolo pernottamento è di circa 777 euro.

La classifica completa

Ecco la classifica completa stilata da Holidu sulle località italiane più gettonate con meno di 5000 abitanti:

1)Favignana Sicilia;

2) San Vito Lo Capo Sicilia;

3) Portofino Liguria;

4) Courmayeur Valle d'Aosta;

5) Positano Campania;

6) Maratea Basilicata;

7) Amalfi Campania;

8) Bormio Lombardia;

9) Sperlonga Lazio;

10) Roccaraso Abruzzo;

11) Bardonecchia Piemonte;

12) Bellagio Lombardia;

13) Pienza Toscana;

14) Stresa Piemonte;

15) Limone sul Garda Lombardia;

16) Ponza Lazio;

17) Canazei Trentino Alto-Adige;

18) Villasimius Sardegna;

19) Ponte di Legno Lombardia;

20) San Pellegrino Terme Lombardia;

21) Andalo Trentino Alto-Adige;

22) Castel del Monte Abruzzo;

23) Isole Tremiti Puglia;

24) Peschici Puglia;

25) Scilla Calabria;

26)Ravello Campania;

27) Pitigliano Toscana;

28)Numana Marche;

29) Moena Trentino Alto-Adige;

30) San Teodoro Sardegna