Vaticano, dopo 250 il Baldacchino di Bernini a San Pietro viene restaurato in vista del Giubileo

La polvere secolare che si è depositata sul Baldacchino in bronzo dorato della basilica di San Pietro in Vaticano verrà tolta. Dopo 250 anni il capolavoro dei Bernini verrà restaurato in vista del Giubileo. Si tratta di risanamento di grande valore simbolico perché il baldacchino, che si erge solenne al di sopra dell’altare maggiore, e segna con la sua magnificenza il luogo della Tomba dell’Apostolo Pietro al quale la Basilica Vaticana è dedicata. Si tratta di una iniziativa costosa, resa possibile grazie alla generosità dei Cavalieri di Colombo e soprattutto impegnativa considerando che l'opera berniniana è immensa, alta quanto un palazzo di dieci piani.

«Il lavoro che il Santo Padre Francesco ha autorizzato – ha spiegato il cardinale Mauro Gambetti - si concluderà a dicembre del corrente anno, poco prima dell’apertura della Porta Santa.

Desidero inoltre far notare che questo necessario intervento viene intrapreso – per la prima volta in maniera sistematica e completa - 250 anni dopo gli importanti restauri settecenteschi ed esattamente 400 anni dopo l’inizio dei lavori per il Baldacchino».

Fu Urbano VIII, nell’estate del 1624, ad affidare la Soprintendenza dell’opera al ventiseienne Gianlorenzo Bernini, architetto e scultore di sua fiducia che tuttavia in quest’impresa non fu solo: venne infatti coadiuvato da Francesco Borromini e da una nutrita schiera di valenti scultori, fonditori, falegnami e maestranze specializzate.