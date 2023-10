Papa Francesco esce da Santa Marta, va a pregare davanti alla scultura dei migranti in piazza

Papa Francesco stasera si è presentato in carrozzella in piazza San Pietro dirigendosi verso la enorme scultura di bronzo che raffigura dei migranti su una barca, un'opera contemporanea che sin da subito si è attirata mille critiche perchè è un pugno in un occhio e rompe l'armonia del luogo progettato da Bernini. Davanti a quel simbolo, dopo avere pregato assieme ai padri sinodali, ha chiesto ai governi di “impegnarsi ad ampliare i canali migratori regolari». Francesco ha elencato le prove terrificanti che uomini, donne e bambini devono sopportare a diverse latitudini del mondo per cercare un avvenire migliore, tentando di varcare confini che altrimenti restano chiusi, spesso morendo di sete nel deserto, annegando nel mare o dentro celle dove vengono torturati da trafficanti.

In piazza San Pietro c'è anche Luca Casarini, invitato speciale al Sinodo dei vescovi per la sua attività di salvataggio con la Mediterranea Saving Human. «Dobbiamo tutti impegnarci a rendere più sicura la strada, affinché i viandanti di oggi non cadano vittime dei briganti. È necessario moltiplicare gli sforzi per combattere le reti criminali, che speculano sui sogni dei migranti.

Ma è altrettanto necessario - dice il Pontefice- indicare strade più sicure. Per questo, bisogna impegnarsi ad ampliare i canali migratori regolari. Nello scenario mondiale attuale è evidente come sia necessario mettere in dialogo le politiche demografiche ed economiche con quelle migratorie a beneficio di tutte le persone coinvolte, senza mai dimenticarci di mettere al centro i più vulnerabili. È anche necessario promuovere un approccio comune e corresponsabile al governo dei flussi migratori, che sembrano destinati ad aumentare nei prossimi anni».

Ha poi messo in luce che l'accoglienza verso i profughi si deve accompagnare con la protezione e l'integrazione. Si tratta, ha spiegato, di una sfida globale, enorme, alla quale occorre essere preparati.