Appello dell'arcivescovo di Torino al Governo: fate presto, troppe aziende in Piemonte stanno morendo

Città del Vaticano - Il Piemonte si scopre più povero mentre si allunga l'elenco delle aziende in crisi profonda. Refrigeration, Csp, Arcelor Mittal, Manital, Mercatone Uno, Pilkington Italia, Ventures, Pernigotti. A chiedere a tutti i partiti, da Fratelli d'Italia ai 5 Stelle, dalla Lega al Pd, di fare presto e di non limitarsi a parlare ma di agire è l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. «Di fronte al perdurare delle crisi in diverse imprese del territorio sento il dovere di invitare tutti i deputati e senatori piemontesi di ogni schieramento a unirsi per sollecitare, anche mediante una interpellanza parlamentare unitaria, il Governo affinché affronti con determinazione queste situazioni e ne accompagni lo sviluppo verso una soluzione positiva».

«Ho incontrato molti di questi lavoratori e le loro famiglie, e mi sono

rafforzato nella convinzione che la solidarietà con loro non è né

assistenza né elemosina, ma un contributo concreto alla tenuta

dell’intero nostro sistema economico e sociale. Lasciar andare alla

deriva persone e famiglie di lavoratori significa impoverirci e

indebolirci tutti».

L'arcivescovo aggiunge: «Anche per queste ragioni mi sento di domandare, con forza e con convinzione, agli Istituti di credito di farsi carico nel sostenere

eventuali investimenti di imprese che si propongono di continuare o

assumere il lavoro in queste aziende in difficoltà. Facciano sentire

la loro voce insieme alla Regione e ai Comuni coinvolti anche la

Confindustria e le diverse associazioni e realtà del mondo del lavoro,

in vista anche del «tavolo» di intesa e unità tra tutte le componenti

interessate a promuovere un’azione concorde per affrontare insieme la

situazione globale del lavoro sul nostro territorio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA