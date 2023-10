Israele si scontra (di nuovo) col Vaticano, troppo bipartisan l'Angelus

I rapporti tra Israele e Vaticano non sono mai stati così tesi. Per la seconda volta nell'arco di una settimana il governo israeliano ha protestato formalmente perchè il Papa ha messo sullo stesso piano l'azione di Hamas alla difesa che sta portando avanti Israele dopo che i terroristi hanno ucciso 1200 persone solo perchè erano ebree. Ad essere finito sotto la lente d'ingrandimento è il messaggio pronunciato al termine della preghiera dell'Angelus di oggi. Prima Bergoglio ha chiesto ad Hamas la liberazione degli ostaggi e poi, di seguito, ha fatto riferimento al diritto internazionale e alla protezione per i civili («Si rispetti il diritto umanitario, soprattutto a Gaza, dov’è urgente e necessario garantire corridoi umanitari e soccorrere tutta la popolazione»). Con un linguaggio evidentemente poco esplicito il Papa non avrebbe messo in evidenza che si tratta di legittima difesa, proprio come aveva fatto, invece, mercoledì scorso («Israele ha tutto il diritto di difendersi»).

La protesta è partita dal ministro degli Esteri Eli Cohen che stasera ha fatto una lunga telefonata con il suo omologo vaticano, monsignor Gallagher al quale Cohen «ha chiarito che Israele ha il pieno diritto di difendersi dagli attacchi di Hamas e ha invitato il Vaticano a condannare in modo chiaro e inequivocabile il terrorismo omicida diretto contro i cittadini israeliani».

«Non c'è spazio per paragoni infondati. Hamas, un'organizzazione terroristica peggiore dell'ISIS, si è infiltrata in Israele con l'intento di ferre civili innocenti, mentre Israele è una democrazia che cerca di proteggere i suoi cittadini da Hamas.

Ci aspettiamo che la Santa Sede emette una condanna inequivocabile e chiara degli atti terroristici omicidi perpetrati dai terroristi di Hamas che hanno causato gravi danni a bambini, donne e anziani solo perché sono ebrei e israeliani. È inconcepibile che un annuncio che esprime preoccupazione soprattutto per i residenti di Gaza venga emesso nello stesso momento in cui Israele sta seppellendo 1.300 cittadini assassinati e una vasta popolazione vive sotto continui missili e attacchi missilistici. Israele sta combattendo una guerra che gli è stata imposta e continuerà a combattere Hamas fino a quando non costituirà più una minaccia per i cittadini di Israele. Questo viene fatto a beneficio del mondo intero» si legge in una nota del ministero degli esteri.

La posizione diplomatica del Vaticano in questo frangente è difficile e piuttosto delicata. Già la scorsa settimana si era registrato un analogo incidente provocato dal comunicato fatto dai patriarchi della Terra Santa. C'era stata una rettifica ma le cose erano destinate a complicarsi ulteriormente con l'offensiva di terra alle porte e l'esodo biblico dei civili da Gaza, impossibilitati a uscire dalla Striscia a causa di Hamas che sbarrava loro i varchi e poteva ostacoli.

Alcuni giorni fa, in una intervista al Messaggero, il rabbino Noam Marans, responsabile delle relazioni inter-religiose dell'American Jewish Congress, criticava il silenzio del Sinodo dei vescovi (in corso in Vaticano) dal quale non sono ancora arrivate prese di posizione pubbliche. «Finora il Sinodo riunito in Vaticano non è riuscito a condannare esplicitamente le disumane atrocità di Hamas e questa è un'occasione mancata per la chiarezza morale». Nelle riunioni sinodali che si tengono quotidianamente nell'Aula Paolo VI si sono levate tante preghiere per la pace nel mondo, si è letto il Vangelo in arabo ma si è evitato di fare menzione al terrorismo di Hamas. Solo un cardinale, quello di Boston, Sean O'Malley, a titolo personale, ha formulato «una condanna in termini umani, morali e legali» specificando che “lo scopo dell'attacco e i suoi metodi barbari sono privi di giustificazione morale o legale” ha detto.

Il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin alcuni giorni fa era andato a fare visita all'ambasciatore israeliano presso la Santa Sede e al termine aveva rilasciato una intervista ai media vaticani: «Non so che margine di dialogo ci possa essere tra Israele e la milizia di Hamas, ma, se ci fosse e speriamo che ci sia, lo si dovrebbe percorrere subito e senza indugio. Questo per evitare altro spargimento di sangue, come sta avvenendo a Gaza, dove ci sono molte vittime civili innocenti. Il Vaticano è pronto a qualsiasi mediazione necessaria, come sempre...».

Il cardinale aveva definito disumano l’attacco di Hamas e rilanciava l’appello di Papa Francesco per la liberazione degli ostaggi nelle mani dei terroristi. Poi Parolin chiedeva proporzionalità nella legittima difesa di Israele esprimendo preoccupazione per le vittime civili dei bombardamenti su Gaza e ribadiva che bisogna arrivare alla soluzione dei due Stati. «Permetterebbe a Palestinesi ed Israeliani di vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza». «È diritto di chi è attaccato difendersi, ma anche la legittima difesa deve rispettare il parametro della proporzionalità».

Sulla disponibilità della diplomazia vaticana a farsi da mediatore è però arrivata la doccia gelata di Israele che attraverso il suo ambasciatore presso il Vaticano ha ringraziato aggiungendo che adesso è il momento per combattere. Alla agenzia tedesca KNA, il diplomatico è stato piuttosto chiaro: «C'è uno scambio su ciò che sta accadendo.Ma non posso dire che ci sia stato un tentativo di giocare un certo ruolo.Anche questo sarebbe prematuro. Purtroppo non è il momento di negoziare. Dobbiamo innanzitutto combattere e vincere questa guerra».