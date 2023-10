Al Sinodo si prega per la pace, si legge il Vangelo in arabo ma finora nessun appello per isolare Hamas

Al Sinodo si prega per la pace nel mondo e in Terra Santa, si legge in arabo il Vangelo ma finora non c'è stata una presa di distanza collegiale contro il terrorismo di Hamas, formulando una condanna netta. Non lo ha voluto fare nemmeno Margareth Karram, palestinese, presidente del movimento dei Focolari che durante la conferenza stampa nella sala stampa vaticana, ha dribblato la questione. La domanda le era stata posta dal giornalista del Tg1 e faceva proprio riferimento al silenzio assordante dei leader palestinesi a prendere le distanze dai terroristi di Hamas e, di conseguenza, se lei si sentiva di fare loro un appello. La Karram visibilmente a disagio ha replicato che la domanda non era molto semplice e che un appello con la sua sola voce non avrebbe portato tanto frutto.

Ha preferito allargare il campo: «Ci vuole l'aiuto internazionale del mondo che possa dare voce a che riprendano i negoziati tra le due parti.

Io spero che tra tutti i paesi arabi e la comunità internazionale si senta questo problema che va affrontato urgentemente per arrivare alla pace. Ci deve essere il rispetto dei diritti umani tra tutti i popoli».

Israele-Hamas, domande e risposte: strategie, nodo ostaggi, rischio escalation e conseguenze per l'economia

Se le condanne mancano, sono però diffuse le preghiere e le iniziative per la pace. Via zoom, attraverso i social o con i cellulari in una catena spirituale che si allarga sempre di più coinvolgendo fedeli, gruppi, comunità religiose e persino bambini. Karram ha rimproverato i giornalisti per fornire una visione distorta o perlomeno non completa del mosaico di voci che si stanno muovendo in queste ore di guerra. «I giornalisti scrivono cose negative, ma ci sono tante organizzazioni che lavorano per costruire ponti ma nessuno ne parla. Si parla solo di odio, di divisioni e di terrorismo. E ne esce una immagine del popolo che non è poi quella vera perchè c'è tanta gente che vuole costruire ponti. Una mia amica ebrea mi diceva che aveva iniziato a pregare nello stesso orario preciso dei musulmani perchè in questo momenti ci sono tantissime cose che possono dividere ma in quel momento almeno siamo uniti nella preghiera».

Ieri Papa Francesco aveva lanciato un angosciato appello e si rivolge ai terroristi di Hamas chiedendo di «liberare subito gli ostaggi». Poi aveva aggiunto che «Israele ha diritto a difendersi dall'attacco che ha subito».



Israele critica il cardinale Pizzaballa e i Patriarchi: «Immorale ambiguità» non definire chi è l'aggressore