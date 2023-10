Israele, cardinale Parolin: «Speriamo ci siano i margini per dialogare con Hamas per evitare spargimento di sangue»

«Non so che margine di dialogo ci possa essere tra Israele e la milizia di Hamas, ma, se ci fosse e speriamo che ci sia, lo si dovrebbe percorrere subito e senza indugio. Questo per evitare altro spargimento di sangue, come sta avvenendo a Gaza, dove ci sono molte vittime civili innocenti». Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, a sei giorni dall’attacco terroristico contro Israele, interviene per proporre la Santa Sede come canale di mediazione: «Il Vaticano è pronto a qualsiasi mediazione necessaria, come sempre...».

Parlando a Vatican News il cardinale definisce “disumano” l’attacco di Hamas e rilancia l’appello di Papa Francesco per la liberazione di tutti gli ostaggi nelle mani dei terroristi.

Poi Parolin chiede proporzionalità nella legittima difesa di Israele esprimendo preoccupazione per le vittime civili dei bombardamenti su Gaza e ribadisce che, nonostante quanto sta accadendo, per una pace che sia davvero giusta bisogna arrivare alla soluzione dei due Stati «che permetterebbe a Palestinesi ed Israeliani di vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza». «È diritto di chi è attaccato difendersi, ma anche la legittima difesa deve rispettare il parametro della proporzionalità».

