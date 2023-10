Dopo l'avvertimento degli Usa anche il Papa preccupato lancia un appello all'Azerbajian a tutelare la minoranza cristiana in Nagorno

Dopo l'avvertimento del sottosegretario di Stato Usa, Antony Blinken che sta monitorando la situazione in Caucaso poiché l'Azerbaigian potrebbe invadere presto l'Armenia, anche il Papa al termine dell'Angelus ha tuonato contro i rischi di un ennesimo conflitto: «Non è venuta meno la mia preoccupazione per la crisi nel Nagorno-Karabakh. Oltre che per la situazione umanitaria degli sfollati - che è grave -, vorrei rivolgere anche un particolare appello in favore della protezione dei monasteri e dei luoghi di culto della regione. Auspico che a partire dalle autorità e da tutti gli abitanti possano essere rispettati e tutelati come parte della cultura locale, espressioni di fede e segno di una fraternità che rende capaci di vivere insieme nelle differenze». Poco prima aveva chiesto in modo accorato: «Per favore, non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo! Basta! Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre!».

Da tempo il Papa fa riferimenti espliciti a quella che lui chiama la “terza guerra mondiale a pezzi”, riferendosi alla mancanza di equilibri internazionali e alla costante perdita del multilateralismo. Il nodo del Nagorno è sotto i riflettori sia sotto l'aspetto umanitario, sia per la distruzione sistematica dei monasteri cristiani, luoghi di culto antichissimi che dopo la resa della regione, passando sotto l'autorità azera, rischiano di essere cancellati per sempre come in alcuni casi dimostrano le fotografie che circolano sui social.

Papa Francesco quest'estate ha inviato in loco il cardinale Pietro Parolin per una serie di colloqui prima in Azerbajian e poi in Armenia nel tentativo di cercare strade per la mediazione e per cercare di ottenere il rilascio di soldati prigionieri. Il Vaticano sa bene che la situazione in quell'area del mondo rischia di nuovo di esplodere. A far da detonatore ci sono quaranta chilometri definiti strategici che potrebbero cambiare l'intera geopolitica tra Oriente e Occidente.

Si tratta di un corridoio in territorio armeno per il quale l'Azerbaijan vorrebbe l'extraterritorialità per realizzare e controllare la più breve e sicura rotta di trasporto tra il Pacifico e l'Atlantico, espandendo i commerci tra Europa e Asia.

Il Vaticano in silenzio sta cercando di aiutare i Paesi dell'area a dialogare e ad evitare che la situazione possa sfuggire di mano e imboccare una via di non ritorno mentre il tragico esodo di oltre centomila armeni è passato quasi inosservato. Abitavano nell’enclave del Nagorno Karabach ma dopo i bombardamenti e la resa del mese scorso hanno dovuto abbandonare in massa case, terreni, proprietà, una vita intera.

C'erano speranze per il vertice del 5 ottobre, a Malaga, dove erano programmati dei colloqui tra il premier armeno Pashinyan e il presidente azero Aliyev sotto lo sguardo di Francia, Europa, Spagna.All'ultimo minuto il leader azero ha declinato l'invito non facendo presagire nulla di buono per il futuro. «La Santa Sede sta facendo il possibile, abbiamo rapporti diplomatici con l'Arzebaijan. Loro chiedono un contatto, noi non lo negheremo questo contatto. Bisogna vedere a che cosa porterà e in che misura noi saremo influenti nel gestire questo contatto». Aveva dertto il Prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, il cardinale Claudio Gugerotti.

Baku non ha mai fatto mistero di puntare da tempo al corridoio di Zangezur quale elemento fondamentale della rotta di transito delle merci, nelle rotte di trasporto internazionale est-ovest. Visto che il conflitto ucraino ha sconvolto le vie di trasporto che prima passavano dalla Russia, è proprio la possibilità di realizzare un percorso sicuro e alternativo a cambiare in prospettiva la geopolitica del Caucaso con il controllo esclusivo azero di quei 40 chilometri. Da Pechino, attraverso l'Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso meridionale, passerebbero dall'Azerbaijan, transitando dalla Turchia per arrivare fino all'Adriatico. In questo corridoio si incrociano gli interessi delle potenze regionali e dei grandi mercati asiatici. A creare problemi non è tanto la realizzazione ma la richiesta di extraterritorialità.

Nel 2021, durante un'intervista a AzTV, il presidente dell'Azerbaigian aveva affermato di stare implementando il corridoio di Zangezur, «che l'Armenia lo voglia o no», anche a cosrto di usare la forza nel caso mancasse il consenso dell'Armenia. Aliyev ha anche detto che "il popolo azero tornerà a Zangezur, da cui è stato portato via 101 anni fa".

La tensione nella regione è alle stelle. L'Iran (alleata dell'Armenia) da tempo preoccupata per la minoranza azera e per le ripercussioni sull'intera regione che il corridoio di Zangezur avrebbe, ha fatto indirettamente sapere che in caso di attacco all'Armenia potrebbe intervenire. Erevan collabora strettamente con l'Iran sul piano commerciale ed economico: importanti joint venture, progetti idroelettrici, fornitura di elettricità, gas, lavorazione di idrocarburi, concentrati di rame le cui esportazioni sono uno dei principali prodotti iraniani in crescita, nonostante le sanzioni in corso.

Con la resa del Nagorno Karabakh il presidente azero Aliev ha tenuto diversi discorsi ed è stato chiaro sul fatto che le ambizioni territoriali del suo paese non si fermano al Nagorno-Karabakh. E così in molti osservatori ora si chiedono con insistenza quale sarà il prossimo passo, se sarà ci davvero la prossima guerra per l'Armenia. Naturalmente Baku sa che il presidente Erdogan non si opporrebbe al controllo totale del corridoio Zangezur (che attraversa l'Armenia meridionale fino all'enclave azera di Nakhichevan) poiché darebbe alla Turchia un collegamento ferroviario e autostradale con il resto del mondo turcofono fino all'Asia centrale. Altri attori svolgerebbero un ruolo cruciale nell'area nel plasmare gli eventi nel Caucaso meridionale, per esempio gli Usa che in futuro potrebbero vedere la regione orientata più verso l'Occidente che non appiattita sul mondo russo.