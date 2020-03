Coronavirus in Vaticano: sospesi gli eventi se non rispettano 1 metro di distanza

Città del Vaticano - Anche il Vaticano ha dovuto adeguarsi alla rapidità in cui si sviluppa il contagio del coronavirus e correre ai ripari. Fino alla fine nel piccolo stato pontificio si è ostentata una certa sicurezza, anche per non creare allarme, nonostante l'altissimo tasso di viavai di persone, sacerdoti, missionari, vescovi da tutto il mondo. Stavolta le misure identificate tengono conto del decreto del governo e del fatto che il virus è arrivato nella città di Roma.

Il primo consiglio è di provvedere all’affissione «nei luoghi di lavoro e all’ingresso dei servizi aperti al pubblico di maggiore affollamento e di transito i consigli sanitari».

Da oggi sono sospese le riunioni ed eventi «sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità».

Verranno limitati gli accessi a tutte le attività svolte in ambienti chiusi di dimensioni limitate che comportano una partecipazione di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

Verranno programmate sanificazione straordinarie sui mezzi di trasporto ad utilizzo comune, per esempio le vetture della gendarmeria, i pulmini. Sono sospese tutte le attività formativa e limitati i viaggi. Viene vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa del servizio di Guardia Medica.

I residenti dello Stato della Città del Vaticano, in caso di comparsa di sintomatologia simil-influenzale (tosse secca, raffreddore, mal di gola, febbre, difficoltà respiratoria) sono invitati a contattare il Servizio di Guardia Medica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA