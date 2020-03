Coronavirus, in Vaticano un caso accertato: cancellati appuntamenti e prediche via streaming

Città del Vaticano – C'è almeno un caso accertato di corona virus in Vaticano. Per precauzione sono stati sospesi tutti i servizi negli ambulatori della Direzione Sanità e Igiene al fine di poter sanificare gli ambienti. Il motivo di questo provvedimento è avere riscontrato una positività al Covid-19 da parte di un paziente proveniente dalla Lombardia al quale era stata fatta una lastra nei giorni scorsi.

Papa sta meglio e segue meditazioni in videoconferenza. Il Vaticano pensa a misure anti-Coronavirus

«Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti» ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Nel frattempo è stato introdotto un nuovo protocollo con stringenti disposizioni per contenere l'infezione da Covid-19. Il Vaticano ha chiesto a tutti i suoi abitanti di «sospendere riunioni ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità».

Tra le misure si chiede di « provvedere all'affissione nei luoghi di lavoro e all'ingresso dei servizi aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e di transito oltre che presso gli esercizi commerciali, delle norme per la prevenzione e diffusione dell'infezione emanate dalla Direzione di Sanità ed Igiene (DSI) in data 25 febbraio»; di «sospendere o attuare misure di limitazione degli accessi a tutte le attività svolte in ambienti chiusi e/o di dimensioni limitate che comportino una partecipazione di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro».

Stamattina è stato anche diffuso in Vaticano l'invito ai monsignori che non sono in ritiro spirituale ad Ariccia di non andare nell'aula Clementina a seguire la predica quaresimale di padre Marko Rupnik ma di restare a casa e seguirla sul sito Vatican.news via streaming.

Inizialmente la predica avrebbe dovuto tenersi nella cappella Redemptoris Mater ma essendo troppo ristretta si era pensato di spostarla alla Sala Clementina, in modo da distanziare le seggiole di almeno un metro. Una misura che, visto il contagio che rischia di diffondersi, è stata ritenuta non sufficiente. Da qui l'invito a seguire le meditazioni dal proprio computer di casa.

