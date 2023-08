TERNI Potrebbe essere ben più consistente dei 7000 ipotizzati, il taglio dei permessi per la ztl pronto a partire sin dalle prossime settimane. L'obiettivo dell'amministrazione è chiaro: «ridurre in maniera drastica l'uso improprio dei pass» come sottolinea l'assessore alla Mobilità, Marco Iapadre. Se da un lato si ragiona sulle misure da adottare per la ridefinizione della ztl, dall'altro c'è la giungla dei permessi per l'accesso al centro che deve va regolata. «La modifica al regolamento del rilancio dei pass e la conseguente riduzione dei permessi conferma l'assessore Iapadre - resta in cima alle priorità del Comune. Ce ne sono 23mila, stimiamo da subito un taglio del 10-20% ma l'obiettivo è di arrivare a 10mila». In queste settimane gli uffici hanno proceduto a effettuare tutte le verifiche e i controlli del caso. «Non andremo a ridurre o escludere alcune categorie precisa ancora l'assessore Iapadre si tratta di contrastare gli abusi che nel tempo, complice anche la mancanza di controlli, si sono registrati». L'amministrazione comunale si appresta quindi a fare quella "revisione" ferma a 18 anni fa. L'ultima risale infatti al 2005. Nel frattempo si sono verificate e consolidate delle situazioni che hanno portato a un proliferare dei permessi: oggi ne è titolare un cittadino su quattro. Degli oltre 23mila, 8 mila sono i pass per i disabili, circa 3.700 quelli dei residenti autorizzati o che hanno un parcheggio privato in centro. Il taglio dei pass accompagnerà la revisione della ztl. Il Comune ha chiesto ai cittadini di presentare le loro osservazioni. «Alcune sono già arrivate rivela ancora l'assessore alla Mobilità vogliamo ascoltare tutti: commercianti, sanitari, associazioni di categoria, disabili. Essendo invece più complicato andare a intercettare i bisogni e le richieste dei residenti, singoli o organizzati in associazioni, abbiamo pensato far scrivere loro direttamente sulla mail, per pec o al protocollo. Le prime osservazioni sono arrivate subito ma c'è tempo fino al 24 agosto per presentare suggerimenti, osservazioni e proposte, utili all'individuazione di soluzioni o criticità». Con tutta probabilità il riordino della zona a traffico limitato avverrà entro settembre, non appena arriveranno i pannelli per la segnaletica che dovrebbero essere già stati ordinati da Terni Reti. Pare che il lavoro sia a buon punto e che l'amministrazione sia quasi pronta. Sulla tempistica, comunque, l'assessore non si sbilancia ma precisa che «andremo a introdurre in via sperimentale una rimodulazione degli orari di apertura/chiusura in determinati periodi e fasce orarie e poi valuteremo i risultati della sperimentazione e come procedere». E' prossima anche l'adesione del Comune alla Cude, la istituenda "Piattaforma unica nazionale informatica che permetterà il rilascio del permesso ai disabili in tutte le ztl d'Italia associando un solo numero di targa.