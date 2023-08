Domenica 13 Agosto 2023, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 09:53

Clementino, in concerto gratuito ad Arce. Per gli appassionati di hip hop è un appuntamento imperdibile quello di stasera, domenica 13 agosto, alle 21.30, in piazza Sant'Eleuterio, in chiusura della XI edizione dell'evento "Sognando le stelle". Poche ore dopo il rientro da Amsterdam, dove si è preso una pausa dalla lunga tournée di 53 date che lo sta portando su e già per lo stivale, facciamo due chiacchiere col rapper che ha portato il dialetto napoletano nelle radio nazionali e adesso sta spopolando sui palcoscenici di tante località italiane. «Avevo tre giorni liberi e sono andato in Olanda» - rivela. Niente vacanze al mare, quindi,«Io sto già al mare». Frizzante, trascinante, coinvolgente e in ascesa nel panorama musicale italiano: Clemente Maccaro, in arte, in concerto gratuito ad Arce. Per gli appassionati di hip hop è un appuntamento imperdibile quello di stasera, domenica 13 agosto, alle 21.30, in piazza Sant'Eleuterio, in chiusura della XI edizione dell'evento "Sognando le stelle". Poche ore dopo il rientro da Amsterdam, dove si è preso una pausa dalla lunga tournée di 53 date che lo sta portando su e già per lo stivale, facciamo due chiacchiere col rapper che ha portato il dialetto napoletano nelle radio nazionali e adesso sta spopolando sui palcoscenici di tante località italiane. «Avevo tre giorni liberi e sono andato in Olanda» - rivela. Niente vacanze al mare, quindi,«Io sto già al mare».

È il mare di Napoli da dove partiamo per una inevitabile battuta sullo scudetto. «Si, è stata una bellissima soddisfazione e speriamo di fare il bis perché a quanto pare, tranne qualcuno, la squadra è rimasta la stessa, quindi speriamo di vincere anche il prossimo campionato. Napoli è una città che sta andando forte, nel calcio ma anche in altri settori, nella musica, in Tv, nel cinema».

Mai stato in Ciociaria? «La conosco perché faccio rap da 25 anni, ma suono in giro da 15, quindi ho visitato diverse volte le località della Provincia di Frosinone».

IL PROGRAMMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad Arce Clementino porterà il "Live 2023", «forse la mia miglior tournée da quando faccio musica perché è uno spettacolo fantastico con la band dal vivo - basso chitarra, batteria, tastiera e Dj - e si passa da momenti super rapper, a momenti anche teatrali, con omaggi a grandi artisti come De André e Pino Daniele. Ovviamente ci sono le mie hit più conosciute come "Cos cos cos", "Quando sono lontano", "'O vient", vienta, compresa "Guardando la luna", l'ultima hit che è andata molto forte».Soddisfatto del tour?«Molto contento, anche perché non avevamo mai registrato così tanta affluenza. Sarà anche per via della partecipazione come giudice a "The Voice Senior" (il programma di Rai 2 che ha consacrato l'interprete sorana Maria Teresa Reale in gara proprio nella squadra di Clementino ndr.) che si è andata a mischiare con la mia carriera da rapper. Certo è che prima mi ascoltavano solo i ragazzi, adesso anche i loro genitori».Il pubblico di Clementino nell'ultimo anno è cambiato, «tanto è vero che ho dovuto ampliare il live inserendo anche un momento dedicato alla musica famosa nel mondo, come Pink Floyd e Queen. Faremo delle rivisitazioni di alcuni pezzi come "Another Brick In The Wall" dei Pink Floyd o "Billie Jean" di Michael Jackson: la band suonerà le basi originali e io ci farò sopra il rap, sarà una bella cosa da ascoltare». Tornando alla musica italiana, che rapporto hai con quella di Pino Daniele, uno dei simboli della tua città. «Pino Daniele è la storia. Lui ha fatto tanto per me e io porterò i preziosi consigli che mi ha dato come ho scritto pochi giorni dopo la sua morte in "Dedicato a Pino Daniele". A proposito di amici, grande vittoria a "The Voice Senior" con Maria Teresa Reale «Lei ha meritato di vincere sia umanamente che artisticamente. È veramente una fuoriclasse e sono contento di aver lavorato con lei». E chissà che stasera la Reale da Sora non faccia un salto ad Arce per duettare live col suo capitano. «Magari, sarebbe nello ritrovarsi sul palco».Annalisa Maggi© RIPRODUZIONE RISERVATA