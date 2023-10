Domenica 29 Ottobre 2023, 08:01

PERUGIA - Prima trasferta dell’anno per la Sir Susa Vim Perugia di Angelo Lorenzetti che, reduce dall’avvio positivo con Catania (3-0) oggi alle 19,30 scende in campo nel fortino della Mint Vero Volley Monza. Una «squadra importante, con un palleggiatore dal gioco veloce ed imprevedibile e con attaccanti di qualità e dalle caratteristiche differenti». Così Sebastian Solé a poche ore dal fischio di inizio del secondo turno di Superlega. «Noi – ha proseguito - veniamo da una settimana piena di lavoro, scenderemo in campo per dare battaglia e per conquistare la posta in palio». I Block Devils sono partiti ieri per la lunga trasferta lombarda. Pronto a dare man forte alla squadra anche l’ex di turno, Oleh Plotnytskyi, che parla di «un match duro». Per l’ucraino «a Monza sono belli carichi, sono un’ottima squadra, in casa giocano molto bene ed è sempre complicato giocare e vincere nel loro palazzetto». Analizzando la situazione, spiega che «in questo periodo dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi, a come giocare, al nostro sistema di gioco. Così facendo sono convinto che arriveranno anche i risultati». Su Perugia, che lo vede protagonista oramai da diverso tempo, spiega che si sente a casa. «Siamo un bel gruppo, stiamo lavorando per cambiare alcune cose in relazione al sistema di gioco che vuole Angelo Lorenzetti».

LE FORMAZIONI A proposito di Lorenzetti, il coach bianconero potrebbe optare per una partenza con i sette della gara di avvio campionato. Dunque Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Probabile conferma anche per Eccheli, tecnico di Monza, della formazione che nella prima giornata ha espugnato Civitanova. Dovrebbero esserci al via Cachopa in regia, Szwarc opposto, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar in posto quattro e Gaggini a guidare la seconda linea.

CURIOSITÀ Sono 30 in tutto i precedenti tra le due formazioni. Ventitre le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, sette le affermazioni della Mint Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto è un giorno amaro per i Block Devils perché si tratta del 13 maggio scorso nella finale dei Playoff Challenge quando Monza espugnò al tie break il PalaBarton (parziali di 25-21, 15-25, 25-19, 24-26, 10-15) conquistando l’accesso alla terza coppa europea.