Alba Parietti e le sue vacanze ternane: «Le acciaierie sono pazzesche»

TERNI- Alba Parietti è arrivata ieri pomeriggio in città e i suoi social sono già una storia dietro l'altra. "Che meraviglia!" dice la showgirl di fronte alla fontana di piazza Tacito appena inaugurata. Poi si sposta al Clt per le prove con il corpo di ballo e l'orchestra, dove scherza con Amadeus. "Sei in gita turistica, dillo!" le risponde il presentatore.

Dopo il pranzo presso il ristorante del circolo, l'arrivo alle acciaierie: "Devo dire che sono pazzesche, l'organizzazione è perfetta e il posto è incredibile".

L'attrice lascia intravedere il palco "stratosferico", ma viene ripresa perchè è vietato mostrare la location del concertone di Capodanno.

Intanto fervono i preparativi per lo spettacolo dell'Anno che verrà, un'occasione straordinaria per la città. Sul palco si alterneranno artisti del calibro di Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, Arisa, Marco Masini, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos. Attesa sul palco anche per la ternana Emanuela Aureli e altri due ospiti a sorpresa.

Non ci sarà Gigi D'Alessio, che poco fa ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere positivo al covid.

