Lunedì 23 Agosto 2021, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 08:36

“Pagliacci uguale famiglia. Voi siete la casa più bella in cui abitare. Grazie di averci donato questi quattro giorni indimenticabili”. E’ la testimonianza di una delle famiglie che l’associazione guidata da Alessandro Rossi ha accolto in Valnerina grazie al progetto “Ti abbraccio con un sorriso”. Un progetto con cui dal mese di giugno l’associazione I Pagliacci, da anni presente nel reparto di pediatria dell’ospedale per dispensare sorrisi ai piccoli degenti, sta regalando una vacanza ai bambini oncologici e alle loro famiglie. “E’ un progetto di grande spessore umano - dice Alessandro Rossi - che permette di riportare alla vita, in un contesto di normalità dopo la pandemia, bambini che sono in terapia da oltre un anno”. La scelta dei bambini che, per le condizioni di salute, possono fare la vacanza in Valnerina, è a cura dell’equipe multidisciplinare del Comitato per la vita Daniele Chianelli di Perugia. Trenta i giorni di vacanza nella Valnerina ternana donati in poco più di due mesi a 62 persone tra genitori e figli.

Nel progetto sono impegnati quindici volontari dell’associazione, tutti adeguatamente formati da una psicologa del Comitato Chianelli per essere in grado di approcciarsi a bambini con patologie importanti che per quasi due anni, a causa del covid, sono rimasti chiusi dentro a una struttura. Questa settimana I Pagliacci offriranno la vacanza ad un’altra famiglia ospite del Comitato per la vita Daniele Chianelli. In Valnerina soggiornerà una bimba di 4 anni, che di recente ha subito un trapianto e che ha un bisogno estremo di normalità. La collaborazione con il comitato Chianelli consentirà un fine settimana di vacanza ad altre due famiglie e ai loro bambini.

“Per il mese di agosto non avevamo previsto attività - dice Alessandro Rossi - ma le richieste sono state molte e grazie alla collaborazione delle strutture ricettive siamo riusciti ad esaudirle tutte”. Dodici le strutture coinvolte nel progetto tra agriturismi, ristoranti, fattorie, rafting, arrampicata, trekking, e visite guidate alla Cascata delle Marmore e al lago di Piediluco. “Ti abbraccio con un sorriso ha colmato il vuoto che aveva creato la pandemia. Mi sono sentito come la pioggia che quando scende nutre la terra - dice Alessandro Rossi - ed ho pensato che forse tutti noi dovremmo imparare ad essere pioggia. Non trovarmi più in ospedale a far sorridere i bambini a causa dell’emergenza sanitaria che ha impedito gli accessi nel reparto mi ha fatto riflettere su come poter essere di nuovo un aiuto per i bambini e per le loro famiglie. Mentre giravo per la bella Valnerina parlando con le persone, più volte mi sono chiesto che ci faccio qui e cosa posso fare per gli altri. Dopo una breve riflessione ho ripensato a ciò che ho fatto in questi anni e la risposta è venuta da se: questa è la mia vita. Ti abbraccio con un sorriso è nato così, in modo semplice, come ogni nostro progetto dedicato ai bambini”. Nel progetto di valenza regionale, che proseguirà anche il prossimo anno, sono coinvolti i Comuni di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Polino, la Regione Umbria e la Fondazione Carit. “Grazie ai nostri sostenitori e a tutto il gruppo dei Pagliacci. Senza di loro - conclude Rossi - nulla diventerebbe realtà”.