Università di Perugia, il prof Filippo De Angelis per il quinto anno nella lista “Highly Cited Scientists”

PERUGIA - Per il quinto anno consecutivo il professor Filippo De Angelis del Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia è stato incluso nella lista "Highly Cited Scientists" da Clarivate Analytics. Il professor De Angelis ha ottenuto il riconoscimento per la categoria Interdisciplinare, in particolare, per aver pubblicato negli ultimi 11 anni vari lavori scientifici tra i più citati al mondo, che hanno quindi esercitato maggiore influenza ed impatto nei rispettivi settori. Un riconoscimento di grande prestigio in considerazione del fatto che la lista "Highly Cited Scientists" contempla solo 6.938 scienziati al mondo in tutti i campi, includendo quindi solo lo 0,1 per cento della comunità scientifica mondiale con produzione scientifica di maggiore impatto. Le ricerche di Filippo De Angelis sono incentrate su sviluppo e applicazione di metodi di simulazione quantomeccanica a materiali e processi per tecnologie fotovoltaiche di nuova generazione. Tali ricerche hanno permesso, recentemente, di mettere a punto nuove celle solari di alta efficienza e basso costo basate su perovskiti, la cui industrializzazione sarà studiata nell’ambito di progetti Pnrr e industriali.