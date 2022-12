Perugia, ok all'estradizione del terrorista tedesco. La difesa: «Sono un perseguitato politico»

PERUGIA - Consegna alla autorità tedesche: questo ha stabilito nel primo pomeriggio di lunedì la corte d'appello in merito all'udienza per l'estradizione di Maximilian Eder, ex colonnello delle forze speciali tedesche arrestato lo scorso 7 dicembre dalla digos in un albergo di Ponte San Giovanni con l'accusa di essere tra i 25 componenti del commando che preparava l'assalto al parlamento tedesco.

Da quanto si apprende, Eder si trovava a Perugia al momento dell'arresto da una settimana dopo essere arrivato in auto con un connazionale da Ancona (appena sbarcato dalla Croazia) e stava aspettando un altro connazionale per andare nel principato di Monaco.

Nel corso di tre ore di dibattimento, Eder, assistito dall'avvocato Barbara Rosati, ha parlato a lungo dichiarandosi «perseguitato politico» per le proprie idee ed è sembrato molto più combattivo rispetto all'udienza dello scorso 9 dicembre per la convalida dell'arresto.

La corte ha respinto alcune contestazioni avanzate dalla difesa e al tempo stesso confermato le richieste formulate dal procuratore generale Sergio Sottani e del sostituto procuratore Claudio Cicchella disponendo «il mantenimento della custodia in carcere per i gravi reati ipotizzati - si legge in una nota della procura generale - nel mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca».

Ora la difesa dell'ex colonnello ha cinque giorni di tempo per presentare il ricorso in Cassazione.