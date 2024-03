Martedì 5 Marzo 2024, 05:20

«Andiamo a Berlino». No, non si parla della finale dei mondiali 2006, ma come se lo fosse: la Macchina di Santa Rosa domani sarà alla Itb, tra le fiere del comparto turistico più importanti al mondo. Quanto sia cruciale per la festa, il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini lo sintetizza così: «È una cosa enorme».

Il la è arrivato grazie al partnerariato con Enit, che aveva già portato la festa alla Bit di Milano. «Abbiamo fatto fiere internazionali - dice Mecarini - ma in Italia: questa è fuori dai confini». Verranno proiettati in loop due video: il primo sulla Macchina di Santa Rosa, il secondo incentrato sia sul Trasporto, sia su Dies Natalis, ideata da Raffaele Ascenzi. «Faremo vedere la nostra bellissima festa a tutto il mondo».

Neanche il tempo di tirare il fiato che c’è già un altro evento. «La mattina successiva ripartirò verso Belgrado, insieme alla guida Gianni Aluisi. Qui, all’Istituto italiano di cultura, monteremo la mostra itinerante Machines for peace. Inaugurata il 4 aprile scorso a Betlemme, poi era stata a Praga e a Viterbo durante la festa di Santa Rosa». In mostra le immagini di tutte e quattro le feste che hanno ottenuto il riconoscimento Unesco - i Candelieri di Sassari, la Varia di Palmi e i Gigli di Nola, oltre a Santa Rosa, riunite nella Rete delle grandi Macchine a spalla - insieme alle divise indossate durante i trasporti. E anche una da bocciolo di Rosa. «La mostra resterà a Belgrado fino al 20 marzo».

Tornando a Berlino, la manifestazione potrà avere un impatto importante in zona 3 settembre. «È la fiera internazionale del turismo - continua Mecarini - è una cosa enorme, con un numero impressionante di stand. La ricaduta sarà fondamentale, lo dico per esperienza». Ovvero? «Quando siamo stati alla Bit di Milano o al Ttg di Rimini, mentre passavano le immagini della festa la gente si bloccava a guardare. Ben presentata, come sarà sicuramente a Berlino, avrà un impatto fondamentale». Infine, le prove di portata: «Saranno anticipate in virtù della prova del traliccio a luglio».

Fin qui il Sodalizio. Ma intanto si guarda a domani, ultimo giorno per presentare domanda di partecipazione al bando per la costruzione di Dies Natalis. Oltre a Fiorillo e Cesarini si vocifera un terzo nome: quello della Biv, impresa di produzione infissi e serramenti. Non da sola: con un’associazione temporanea di imprese.