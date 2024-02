«Stop Tesla», attivisti di Berlino occupano un bosco vicino la fabbrica di auto: costruite case sugli alberi per proteggere l'area

Anno 2024, succede anche questo: circa 80 eco-attivisti dell'iniziativa «Stop Tesla» hanno occupato una zona boschiva nei pressi della fabbrica Tesla di Grünheide, vicino a Berlino. L'obiettivo è bloccare l'ulteriore espansione dell'unica fabbrica europea delle auto di Elon Musk. Lo riporta Dpa. Il gruppo di attivisti ha costruito delle «case» sugli alberi e rivendica soprattutto la protezione delle acque sotterranee.

Tesla e bosco, cosa succede

La casa automobilistica supera «costantemente e in modo significativo» i limiti delle acque reflue nel suo stabilimento vicino a Berlino, secondo un'associazione idrica locale. «Molte richieste e avvertimenti sono rimasti infruttuosi», scrive in un documento a disposizione della Dpa l'Associazione per l'acqua Strausberg-Erkner (Wse). «Non è stato né affrontato né promesso un rimedio per il futuro».

Die Proteste von Umweltaktivisten am Waldstück neben dem #Tesla-Werk in #Grünheide werden wohl noch einige Tage andauern - darauf haben sich die Demonstrierenden mit der Polizei vor Ort verständigt. https://t.co/ArSw7ORsoX — rbb|24 (@rbb24) February 29, 2024

I limiti per il fosforo refrattario e l'azoto totale vengono superati, ha scritto il Wse.

Tesla perde il 12% a Wall Street, brucia 80 miliardi valore. È il maggiore calo in una singola seduta in un anno

Recentemente, Tesla ha dovuto affrontare critiche da parte dei residenti locali riguardo ai suoi piani di espansione della sua fabbrica di 300 ettari a Grunheide. In una votazione non vincolante, un'ampia maggioranza ha votato contro l'espansione. Anche gli ambientalisti si oppongono al progetto, citando il necessario disboscamento della foresta e il fatto che parte dell'area si trova all'interno di una zona di protezione delle acque.