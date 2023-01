Operaio precipita e muore: Perugia, dramma a San Mariano

PERUGIA - Un uomo di 50 anni è morto nella mattinata di lunedì a San Mariano mentre stava lavorando. Secondo quanto si apprende l'uomo, addetto alle pulizie, stava lavorando quando è improvvisamente caduto dal secondo piano: immediati sono scattati i soccorsi ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale medico sanitario del 118 e i vigili del fuoco, anche gli agenti della squadra volante che hanno subito dato il via alle indagini per stabilire le cause della caduta. Tutti gli accertamenti sono in corso.