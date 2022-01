Tragedia della solitudine a Ciconia di Orvieto. Anziana donna trovata senza vita nella propria abitazione

Erano giorni che non la vedevano, né la sentivano, così i condomini di un palazzo in piazza degli Aceri a Ciconia di Orvieto, nella mattina di sabato 29 gennaio, hanno pensato di chiamare la Polizia e i Vigili del Fuoco.

Purtroppo però all'arrivo dei mezzi e della volante, per una anziana di 81 anni, che abitava sola nel palazzo, non c'era più niente da fare.

APPROFONDIMENTI SAN VALENTINO A ORVIETO Per San Valentino "Ti amo dal Profondo!" è il...

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, una signora di origini tedesche che aveva sposato un italiano, vedova e senza figli e che abitava da sola, è stata trovata senza vita, probabilmente per cause naturali, quando i Vigili del Fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento.

Pare che la anziana signora avesse problemi di cuore ma non è chiaro se fosse seguita da qualcuno presso la propria abitazione. I vicini non avendo più sue notizie da qualche giorno si sono preoccupati e tutti insieme hanno deciso di chiamare i soccorsi, ma per la ottantunenne era già troppo tardi.