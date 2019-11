Tornano le conferenze dell'Aicc in biblioteca: quest'anno si parla di "Filosofi al governo o Governanti alla Filosofia"

Ultimo aggiornamento: 22:23

TERNI Cultura e politica nel mondo classico: è questo il macrotema del ciclo di conferenze offerte dalla delegazione cittadina dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, intitolato «Filosofi al Governo o Governanti alla Filosofia». Anche quest’anno, dunque, a partire dalle 16.30 l’appuntamento è in Biblioteca nella sala del caffè letterario, per parlare delle corti, dei personaggi, delle situazioni che hanno reso la filosofia parte integrante della politica nel mondo antico. Marisa D’Ulizia, già docente del liceo Classico, si occupa di Platone, Bruno Giancarlo, presidente dell’associazione, parlerà il 4 dicembre di Scipione l’Africano; John Thornton, ordinario di Storia romana alla Sapienza spiegherà il 22 gennaio cosa significava crescere a Megalopoli. Paola Mostarda del liceo classico parlerà dei papi Giulio e Leone in relazione a Raffaello, Umberto Roberto, ordinario di Storia Romana all’Università Europea di Roma delle corti di Augusto e Tiberio. Paolo de Paolis, ordinario di Lingua e letteratura latina a Verona, infine, il 5 marzo, darà voce a un disilluso Cicerone. Il 16 e 17 aprile sono previste due tavole rotonde, per concludere, in Sala Videoconferenze.