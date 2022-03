Tirreno Adriatico, Terni protagonista con due tappe: arrivo in corso del Popolo il 9 marzo e ripartenza il 10 a mezzogiorno dalla Cascata delle Marmore

E' partita con la crono di Lido di Camaiore la 57° edizione della Tirreno Adriatico e sale in città l'attesa per il doppio appuntamento, arrivo e partenza di tappa, che vedrà protagonista la provincia di Terni. Circa 130 chilometri nella frazione di domani, con partenza da Murlo, porteranno la Cosa dei due Mari lungo Fabro, Ficulle, Orvieto scalo, Guardea, Lugnano in Teverina, Amelia dov'è posto il traguardo volante della terza tappa, Narni Scalo e infine Terni con l'arrivo a Corso del Popolo. Dalla Marattana, la corsa passerà in via Borzacchini, viale dello Stadio, via Aleardi e dopo la rotonda dell'obelisco arriverà sul traguardo. Le misure ufficializzate dalla prefettura di Terni in vista del passaggio della corsa riguardano la chiusura del casello di Orvieto per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio della competizione. Il flusso veicolare sarà veicolato in direzione nord e sud nei caselli direttamente prossimi a quello di Orvieto.

L'ingresso nel territorio provinciale è previsto dalle ore 14.55 circa nel Comune di Fabro e si concluderà tra le 17 e le 17.20 con l'arrivo a Terni in Corso del Popolo. Il divieto di sosta nella zona di arrivo interesserà, oltre a Corso del Popolo, anche il parcheggio interno di Palazzo Spada, dove saranno sistemati anche i mezzi necessari per la diretta tv, dalle 17 di oggi, martedì 8 marzo, e si trasformerà in divieto di transito vero e proprio dalla mezzanotte fino alle 21 di mercoledì 9 marzo.

Divieto di sosta con rimozione dei veicoli anche in via Colombo, dove sarà sistemato il parcheggio del personale tecnico televisivo e delle ammiraglie, dalle 5 alle 21 di mercoledì 9 marzo. Divieto di sosta allo Staino dalle 19 di oggi alle 21 di domani per lasciare posto ai bus delle squadre. Divieto di sosta anche in via Bazzani dalle 17 di oggi alle 21 di domani per il transito delle ammiraglie mentre Piazza Europa e via Garibaldi ospiteranno le auto della direzione della corsa e perciò è previsto il divieto di sosta dalle 17 alla mezzanotte di oggi e il divieto di transito fino alle 21 di domani. Il divieto di sosta in via Guglielmi sarà esteso dalle 5 alle 21 di domani per le auto sponsor e nello stesso orario anche in via Colombo per le auto dell'organizzazione. Infine divieto di sosta anche in Lungonera Cimarelli dalle 19 di oggi alle 21 di domani per il parcheggio degli automezzi pesanti RCS.

La quarta tappa, invece, prevista per giovedì 10 marzo, partirà dalla Cascata delle Marmore alle ore 12. Previsto in questo caso il divieto di transito in piazzale Byron dalle 17 di domani alle 15 di giovedì per ospitare podio firma e area hospitality. Divieto di sosta nel parchegghio sterrato di piazzale Fatati dalle 5 alle 13.30 di giovedì e di transito dalle 7 alle 12.30 sempre di giovedì, inoltre chiusura della SS209 Valnerina delle 9 di domani alle 11.30 di giovedì con divieto di sosta esteso fino alle 13.30 fino all'abitato di Collestatte. La chiusura della SS209 da intersezione Sp 68 ad intersezione con via Carlo Neri almeno due ore prima della partenza della gara. Il sindaco Latini ha firmato anche il provvedimento che prevede l'obbligo di mascherina all'aperto dalle 15 alle 19 di mercoledì 9 marzo in via Aleardi, via Lattes, rotatoria obelisco Lancia di Luce, corso del Popolo, piazza Ridolfi, piazza Europa e piazza della Repubblica.