Tirreno – Adriatico. La “Corsa dei due mari” passa nel comune di Orvieto. Tutte le indicazioni per la viabilità

Su un percorso di 1.131,9 km in 7 tappe attraverserà cinque regioni dell’Italia centrale: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche. E’ la 57a edizione della Tirreno-Adriatico 2022, gara ciclistica internazionale per professionisti, valida come quinta prova dell’Uci World Tour 2022 categoria 2.UWT con partenza lunedì 7 marzo, da Lido di Camaiore e arrivo domenica 13 marzo a San Benedetto del Tronto.

Mercoledì 9 marzo la “Corsa dei due mari”, organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, effettuerà la 3a tappa Murlo-Terni ed attraverserà il territorio provinciale offrendo ad esso una importante occasione di promozione.

Tra le aree interessate dal passaggio della carovana ciclistica proveniente da Ficulle con direzione Baschi per raggiungere Terni dove farà tappa alle ore 17, c’è il territorio di Orvieto dove la corsa transiterà nel primo pomeriggio di mercoledì, tra le 15:29 e le 15:44 circa.

In occasione del transito sul territorio del comune di Orvieto della corsa la Società Autostrade Spa / Direzione 5° tronco Roma ha disposto la chiusura del casello autostradale di Orvieto in uscita per il traffico proveniente da Roma e per il traffico proveniente da Firenze dalle ore 14:45 alle 15:45 di Mercoledì 9 marzo (orario di riapertura stimato, tenendo conto dell’effettivo passaggio di tutta la carovana ciclistica).

Orvieto si prepara all’evento e dal punto di vista della viabilità è stata disposta la seguente ordinanza di chiusura al transito veicolare e pedonale lungo tutto il percorso del territorio comunale interessato al passaggio della tappa:

• A partire dalle ore 14:30 di mercoledì 09 marzo 2022, fino al termine del passaggio della 3^ Tappa della Tirreno Adriatico, viene interdetta la circolazione a tutti i veicoli e pedoni non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia sulle seguenti strade:

- S.S.71, dal km. 45+950 (Casa Cantoniera in località Bagni) fino al km. 34+000 (rotatoria Orvieto Scalo) interessando Via della Svolta, Via dei Tigli, Ponte dell’Adunata, Via Monte Peglia nel centro abitato di Ciconia;

- S.S 205 Amerina, dal km. 53+400 (rotatoria Orvieto Scalo) fino al km. 46+350 (stazione di Baschi); interessando Via Angelo Costanzi nel centro abitato di Orvieto Scalo;



• Nel periodo suddetto, su tutte le vie che si immettono nel percorso interessato dal transito della gara e di seguito elencate, sarà interrotta la circolazione veicolare e pedonale in ambedue i sensi di marcia:

- Garignanello - SS 71 km. 45,350

- Bagni SS 71 - km 43,700, km. 43,400 e km. 43+050

- Poggio Montone - SS 71 km. 40,450

- Discarica SS 71 - km. 39,200

- Bivio Morrano - SS 71 km. 38,650

- Poggio Ancaiano - SS 71 km. 38,150

- “La Svolta” - SS 71 km. 36,300

- Stadio Luigi Muzi - SS 71 km. 36,000

- Rotatoria Variante Ponte Pertini - SS 71 km. 35,500

- Via dei Gerani - SS 71 km. 35,300

- Via delle Robinie - SS 71 km. 35,200

- Via delle Mimose - SS 71 km. 35,150

- Via dei Meli - SS 71 km. 35,150

- Via dei Ciliegi - SS 71 km. 35,050

- Via degli Olmi - SS 71 km. 34,900

- Palazzetto dello Sport - SS 71 km. 34,650

- Rotatoria Ciconia - Ospedale - SS 71 km. 34,500

- Via dei Gelsi - SS 71 km. 34,450

- Via delle Acacie - SS 71 km. 34,450

- Rotatoria Stadio De Martino - SS 71 km. 34,200

- Via Direttissima - SS 71 km. 34,100

- Rotatoria Orvieto Scalo - SS 71 km. 34,000

- Rotatoria Orvieto Scalo - SP 205 km. 53,400

- Via D. Rossi - SS 205 km. 53,250 60

- Via U. Stornelli - SS 205 km. 53,150

- Via Monte Subasio - uscita mezzi VVF - SS 205 km. 52,950

- Rotatoria Centro Commerciale Porta D’Orvieto - SS 205 km. 52,700

- Via Monte Cimino - SS 205 km. 52,40

- Via Santa Letizia - SS 205 km. 52,200 76

- Via Monteluco - SS 205 km. 52,150 77

- Casello A1 - SS 205 km. 52,050

- Località Acquafredda - SS 205 km. 50,900

- Bivio Tordimonte - SS 205 km. 50,550 82

- Bivio Castiglione in Teverina - SS 205 km. 47,100

- Stazione Baschi - SS 205 km. 46,350

Su tutte le vie e accessi pubblici e privati che si immettono sul percorso di gara l’interruzione della circolazione sarà resa nota attraverso apposizione di nastro B/R o transenne. Le strade ed aree interdette saranno, inoltre, presidiate da volontari di protezione civile e personale delle forze dell’ordine e della polizia locale secondo le direttive impartite dalla Questura di Terni e dal Commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto.

Sarà consentito, fino a circa 30 minuti prima del transito della tappa, prevista tra le ore 15:29 e le 15:44, il solo traffico locale in attraversamento sul percorso della gara. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dall’ordinanza. Le aziende esercenti il trasporto pubblico locale dovranno adeguare orari e percorsi a quanto stabilito nel provvedimento.