TERNI Torna a splendere la panchina artistica di bronzo posizionata nel piazzale Byron, all'inizio del percorso del Belvedere inferiore della Cascata delle Marmore. E vi hanno pensato due docenti del liceo artistico Metelli di Terni, Massimo Zavoli e Marco Diamanti, uno aderente all'associazione culturale "Porto di Narni Approdo d' Europa", l'altro all'associazione culturale "Thyrus". Era il 2001 quando lo scultore Giuseppe Di Giuli, che tra l'altro ha studiato proprio al liceo artistico ternano, realizzò quest'opera: una panca in acciaio con sopra scolpito il mantello di Byron e un libro aperto sul quale è inciso in italiano e in inglese il testo dedicato dal poeta alla Cascata delle Marmore. Da allora non solo la patina del tempo, ma soprattutto il calcare accumulato sulle superfici del monumento ne ha compromesso l'aspetto estetico. In vista delle iniziative che verranno realizzate per il bicentenario della morte del poeta inglese i due professori e allo stesso tempo artisti hanno deciso che era necessario liberarla da ogni alterazione. Così, avuta l'autorizzazione dal Comune e dall'autore, e' iniziata la pulizia rigorosamente senza sostanze chimiche per non arrecare danno alla scultura o all'ambiente. «Il libro è venuto bene, abbiamo lasciato quella patina di verde rame che gli ha dato Di Giuli per fare i chiaroscuri». Quest'opera di pulizia non ha mancato di suscitare la curiosità dei turisti che si trovavano in zona. «Abbiamo delimitato l'area con dei birilli, ma in tanti si sono fermati a guardare e a chiedere cosa stavamo facendo. Abbiamo dato anche informazioni sulla presenza di questa panchina». Per la pulizia del mantello, invece, ci vorrà materiale diverso e più giorni di lavoro. «È più lungo del libro ed è mosso perché ci sono tutte le ondulazioni del manto». Per questo Zavoli e Diamanti hanno ordinato un sale particolare che aiuta a sciogliere il calcare, ma senza aggredire il bronzo. Quindi saranno necessari alcuni giorni per ricevere il materiale e poi applicarlo sulla scultura per ottenere il risultato voluto. Si farà comunque in tempo per le celebrazioni dei duecento anni dalla morte di lord Byron che contano due iniziative a cura delle associazioni "Porto di Narni, approdi d'Europa" e "Thyrus" con il patrocinio del Comune e della Provincia di Terni. La prima sarà un a conferenza nella biblioteca comunale il 17 aprile alle ore 10, tenuta da Vincenzo Patanè, il più importante conoscitore di Byron, la seconda il 21 aprile alle ore 11 alla Cascata, accanto al monumento dedicato a Byron, con l'attore Stefano de Majo che reciterà, gli artisti dell'associazione Thyrus che esporranno i loro quadri e l'artista Igor Borozan che si esibirà in una estemporanea.