Amelia, passa la "Tirreno Adriatico". La "corsa dei due mari" taglia il traguardo (volante) ai Giardini d'Inverno.

AMELIA La Tirreno Adriatico passa da Amelia. Un traguardo volante su via Orvieto attende per domani i ciclisti della seconda corsa a tappe più importante d'Italia, dopo il Giro, e una delle più seguite di inizio stagione. La terza tappa, la prima è partita lunedì e la seconda si è svolta ieri, partirà da Murro vicino Siena, proseguirà a Fabro, dove i corridori dovrebbero arrivare intorno alle 14.50, poi a Orvieto Scalo, e attraverserà i comuni amerini di Alviano, Guardea e Lugnano in Teverina. L'arrivo ad Amelia è previsto fra le 16,15 e le 16,45. «Siamo orgogliosi di avere di nuovo il passaggio della corsa - ha detto l'assessore alla viabilità Alberto Rini- è un evento importante. Grazie al supporto della Protezione Civile e di alcune associazioni come l'Ente Palio e i Carabinieri in congedo, stiamo cercando di organizzare tutto per ridurre al minimo le limitazioni per i residenti e gli automobilisti. Speriamo che il piacere di ospitare una manifestazione così importante compensi eventuali disagi, comunque circoscritti a poche ore».

